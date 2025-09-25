إعلان

زيلينسكي: على مسؤولي الكرملين أن يجدوا مخابئ إذا لم ينهوا

كتب : مصراوي

02:08 م 25/09/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن على المسؤولين في الكرملين معرفة مكان أقرب ملجأ للاحتماء من القنابل، إذا لم تنهِ روسيا الحرب.

وكشف زيلينسكي، خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب لضرب أهداف روسية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة، مؤكدا أنه في حال حصول كييف على أسلحة أمريكية بعيدة المدى فستستخدمها.

وأوضح زيلينسكي، أنه طلب من الرئيس الأمريكي خلال لقائهما يوم الثلاثاء، نظام أسلحة جديد "سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات"، وفق تعبيره.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا لن تقصف المدنيين الروس لأنها "ليست إرهابية"، لكنها ستستهدف مراكز القوة الروسية، بما في ذلك الكرملين نفسه.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ، سيحتاجونها إذا لم ينهوا الحرب".

