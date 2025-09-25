إعلان

تركيا: مناوراتنا مع مصر في البحر المتوسط لا تستهدف أي دولة ثالثة

كتب : مصراوي

01:54 م 25/09/2025

وزارة الدفاع التركية

وكالات

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، إن أنشطتها الجارية في البحر المتوسط مع مصر وليبيا لا تستهدف أي دولة ثالثة، مؤكدة أن أنقرة تعمل لتطوير علاقاتها مع شركائها وتسعى لجعل المتوسط "بحرا للسلام".

ويجري الجيشان التركي والمصري، مناورات بحرية مشتركة في إطار تدريبات "بحر الصداقة 2025" والذي يستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

وتتضمن المناورات مشاركة فرقاطات تركية وزوارق هجومية وغواصة ومقاتلات إف 16، إلى جانب وحدات بحرية مصرية، في أول تدريب من نوعه منذ 13 عاما.

ويأتي التدريب التركي المصري، في وقت يشهد شرق المتوسط فيه توترات متصاعدة، إذ تتزامن المناورات مع تصعيد عسكري إسرائيلي على أكثر من جبهة.

وزارة الدفاع التركية البحر المتوسط دولة ثالثة مصر
