زيلينسكي: مستعد للتنحي عن منصبي فور انتهاء الحرب

زيلينسكي:مستعد للتنحي عن منصبه فور انتهاء الحرب

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء الحرب مع روسيا، متعهدا بمطالبة البرلمان بتنظيم انتخابات حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي مقابلة على موقع "أكسيوس" الأمريكي، قال زيلينسكي إنه مستعد للتنحي عندما تنتهي الحرب، موضحا "هدفي هو إنهاء الحرب وليس الاستمرار في الترشح للرئاسة".

وأجّلت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى بسبب الحرب، وهو ما استغله منتقدون بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم ما يمثله الوضع الأمني والدستور الأوكراني من تحديات، يعتقد زيلينسكي أن إجراء الانتخابات ممكن.