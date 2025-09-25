إعلان

زيلينسكي: مستعد للتنحي عن منصبي فور انتهاء الحرب

كتب : مصراوي

01:04 م 25/09/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء الحرب مع روسيا، متعهدا بمطالبة البرلمان بتنظيم انتخابات حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي مقابلة على موقع "أكسيوس" الأمريكي، قال زيلينسكي إنه مستعد للتنحي عندما تنتهي الحرب، موضحا "هدفي هو إنهاء الحرب وليس الاستمرار في الترشح للرئاسة".

وأجّلت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى بسبب الحرب، وهو ما استغله منتقدون بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم ما يمثله الوضع الأمني والدستور الأوكراني من تحديات، يعتقد زيلينسكي أن إجراء الانتخابات ممكن.

زيلينسكي:مستعد للتنحي عن منصبه فولوديمير زيلينسكي انتهاء الحرب مع روسيا الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

