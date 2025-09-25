برلمانيون إيطاليون: نريد إرسال بوارج لحماية أسطول الصمود المتجه لغزة

وكالات

قال برلمانيون إيطاليون، الخميس، إن أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى قطاع غزة يسعى لكسر أمر غير قانوني فرضه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سكان القطاع.

وأشار البرلمانيون الإيطاليون، في إحاطة حكومية بشأن استهداف أسطول الصمود العالمي، إلى أنهم يريدون إرسال سفن حماية لا سفن إنقاذ لمرافقة أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى غزة، مطالبين الحكومة بالاعتراف الكامل والفوري بدولة فلسطين لأن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام مثل الإسرائيليين.

وأكد عضو البرلمان الإيطالي إيلي شلاين، أن غزة كانت وستبقى للفلسطينيين وليست منجم ذهب عقاري يتم تقاسمه مع الأمريكان، داعيا الحكومة إلى الاعتراف الكامل والفوري بدولة فلسطين لأن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام مثل الإسرائيليين.

بدوره، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، الخميس، إن الحكومة الإيطالية دعمت الجهود الإنسانية لسكان قطاع غزة ونقلت أطنانا من المواد الغذائية إلى هناك.

وأوضح كروسيتو، في إحاطة للحكومة الإيطالية بشأن الهجوم على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، أن سلامة مواطنيه الموجودين على متن الأسطول المتجه لغزة يشكل مصدر قلق لدى روما عند دخوله إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وأشار كروسيتو، إلى وزارة الدفاع الإيطالية تريد إيصال المساعدات التي يحملها أسطول الصمود إلى غزة بأمان، موضحا أنه سيرسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي، أن مهمته ضمان عدم وقوع أي مكروه بحق مواطنيه الموجودين على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، مضيفا "ليس في نيتنا تحريك سفن عسكرية لشن حرب على دولة صديقة ووجودنا بالقرب من أسطول مساعدات غزة يهدف لحماية المواطنين الإيطاليين".