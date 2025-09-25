مجمع الشفاء الطبي ينفي المزاعم الإسرائيلية بإطلاق نيران من المستشفى

وكالات

رفض مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سليمة، الاتهامات الإسرائيلية نافيا حصول أي إطلاق نار من المستشفى.

وطالب أبو سليمة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، بحماية دولية للمستشفى، مؤكدا أن الطواقم الطبية في المستشفى تعمل في ظروف استثنائية وقاسية جدا والاحتلال مصر على إخراج المستشفى عن الخدمة.

وأضاف أبو سليمة: "نطلق صرخة استغاثة لحماية المستشفى من ممارسات الاحتلال حتى نتمكن من أداء رسالتنا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أن عناصر من المقاومة الفلسطينية أطلقوا نيران كثيفة من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، يوم أمس الأربعاء: "رصدت قوات الاحتلال قبل أيام قيام مقاتلين فلسطينيين بإطلاق نيران كثيفة من داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة".

وزعم أدرعي، أن "استعمال المبنى المدني وخاصة مستشفى ناشط يعتبر دليلًا إضافيًا عن طريقة عمل عناصر حماس الممنهجة والسخيفة والذين يحوّلون البنى التحتية المدنية إلى مقرات قيادة عسكرية مأهولة".