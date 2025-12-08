إعلان

بعد اقتحام مقرها في القدس.. الاحتلال يستدعي 4 من حراس الأونروا

كتب : مصراوي

02:14 م 08/12/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 من حراس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أوامر استدعاء للتحقيق، عقب اقتحام مقر الوكالة في حي الشيخ جراح.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفّذت عمليات تفتيش واسعة داخل المقر وأغلقت المنطقة بالكامل.

وصباح اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وفق ما قالته مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن "قوات الاحتلال داهمت مقر الأونروا ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن".

قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس إسرائيل فلسطين

