رئيسة الوزراء الإيطالية: لا يمكن لوم إسرائيل وحدها على ما يجري في غزة

وكالات

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، إنه لا يمكن لوم إسرائيل وحدها على ما يجري في غزة لأن حماس من بدأت الحرب.

في الوقت نفسه، أكدت ميلوني، في كلمتها أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أن إسرائيل تجاوزت الحدود في حربها على غزة لذلك فرض عليها الاتحاد الأوربي عقوبات.

وأشارت ميلوني، إلى أن إيطاليا وقع على إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وهذا موقف تاريخي، مضيفة أن "حماس من بدأت الحرب وهي من يمكنها إيقاف معاناة الفلسطينيين عبر الإفراج عن الأسرى".

وشددت ميلوني، على أنه لا يمكن لإسرائيل منع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل وعليها وقف بناء مستوطناتها بالضفة الغربية.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عدّة مدن إيطالية تظاهرات عارمة احتجاجا على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر نيويورك.