الرئيس الأوكراني يلتقي أحمد الشرع.. ويُعلن استئناف العلاقات بين البلدين

كتب : مصراوي

01:42 ص 25/09/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وسوريا استأنفتا العلاقات الدبلوماسية رسميا، بعدما التقى رئيسا البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال زيلينسكي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "وقّعت أوكرانيا وسوريا اليوم بيانا مشتركا بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية".

وأضاف: "نرحب بهذه الخطوة المهمة، ونؤكد استعدادنا لدعم الشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار".

وتابع: "خلال مفاوضاتنا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشنا بالتفصيل القطاعات الواعدة لتطوير التعاون، والتهديدات الأمنية التي تواجه البلدين، وأهمية مواجهتها".

واختتم الرئيس الأوكراني منشوره قائلا: "اتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".

وقطعت أوكرانيا علاقاتها مع سوريا في عام 2022 بعد أن اعترفت حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمساحات شاسعة من أوكرانيا تحتلها روسيا كمناطق "مستقلة" تدعمها روسيا، وفقا لسكاي نيوز.

