وكالات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأربعاء، إنه توجد أغلبية إنسانية على مستوى العالم تدعو لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب اعتقال المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع وتقديمهم إلى الجنائية الدولية.

وأوضح بيترو، أنه يجب تشكيل قوة عسكرية لإلزام مرتكبي الإبادة الجماعية بوقف جرائمهم وبيانات التنديد لا توقف الحروب، داعيا لتشكيل جيش إنقاذ عالمي وتنفيذ المقترح يرتبط بإرادات الدول.

وأكد بيترو، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن عددا من الدول أبدت استعدادها للاشتراك في تشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين، مشدد على أن بيانات التنديد بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين لا تكفي ويجب إبراز القوة في وجه الاحتلال.

وأشار الرئيس الكولومبي، إلى أن بعض المواقف الأوروبية من الحرب على غزة تتسم بالنفاق، لافتا إلى أن شركات عالمية تدعم الحرب على غزة وتمول حملات لصالح إسرائيل.