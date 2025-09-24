وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إن سوريا وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها، مشيرا إلى أن الحكاية السورية عبرة من عبر التاريخ في معركة الحق والباطل.

وأكد الشرع، أن النظام السابق بقيادة بشار الأسد استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد الشعب السوري، إذ قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل.

وأشار الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن سوريا أصبحت بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة، موضحا أنه ما كان أمام الشعب سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه.

ولفت الرئيس السوري، إلى أن الإنجاز السوري الفريد دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد، مضيفا "انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين".

وتعهد الشرع، بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة، مؤكدا أن سوريا اليوم تعيد بناء نفسها وهي بلد صاحب حضارة يليق بها أن تكون دولة قانون وأن حكومته ماضية في انتخابات مجلس الشعب وأعادت هيكلة مؤسسات الدولة.

وطالب الشرع، برفع العقوبات عن سوريا، موضحا أن سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية وتتعهد بالالتزام بمعاهدة فض الاشتباك إذ وضعت سياسة قائمة على الدبلوماسية والاستقرار.

ووجّه الرئيس السوري، الشكر لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة.