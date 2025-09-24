زيلينسكي: أوكرانيا هي البداية وبوتين يريد توسيع نطاق الحرب

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الطائرات المسيرة باتت واقعا في العالم اليوم وتُنتج بشكل كبير.

وأوضح زيلينسكي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القوات الأوكرانية تمكت من التصدي للهجمات الروسية من خلال المسيرات التي ألحقت أضرارا بطائرات روسية متطورة، فضلا عن تمكنها من تشييد منشآت ومرافق تحت الأرض للتصدي لتداعيات الحرب الروسية.

وأضاف زيلينسكي: "ينبغي أن نستخدم كل ما في وسعنا لوقف المعتدي وإجباره على وقف عدوانه، ينبغي أن نتحرك الآن وإلا فإن بوتين سيواصل حربه وسيعمل على توسيع نطاق الحرب".

وأكد زيلينسكي، استعداد كييف لزيادة الإنتاج المشترك للأسلحة مع شركائها من أجل الدفاع عن أمنهم المشترك، موضحا أنه قال سابقا إن أوكرانيا هي البداية وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد توسيع نطاق الحرب.

وتابع الرئيس الأوكراني: "أقول للجميع لا تبقوا صامتين بينما تعمل روسيا على إطالة الحرب".