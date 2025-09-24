إطلاق نار على 3 أشخاص في مكتب الهجرة بمدينة تكساس الأمريكية

د ب أ

قال مسؤول أمريكي إنه تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص في مكتب الهجرة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، ولقي مطلق النار حتفه بعد أن أطلق النار على نفسه.

ومن جانبها أفادت شبكة CNN الأمريكية، بإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مكتب ميداني لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية تكساس.

وقال القائم بأعمال مدير هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تود ليونز، في تصريحات لشبكة CNN، مساء الأربعاء، إن "منفذ العملية لقى حتفه بعدما أطلق النار على نفسه".

وفي كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

واتهم الرئيس الأمريكي المنظمة الدولية للهجرة بدعم من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأكد ترامب أن بلاده تطرد المهاجرين غير الشرعيين، محذرا من أن أوروبا في خطر داهم بسبب الهجرة غير الشرعية.