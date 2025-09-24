إعلان

بسبب ترامب.. أردوغان يتعرض لموقف محرج في شوارع نيويورك "فيديو"

كتب : مصراوي

04:41 م 24/09/2025

رجب طيب أردوغان

وكالات

أجبرت الشرطة الأمريكية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفريقه على الانتظار في منتصف أحد شوارع نيويورك، حتى مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر مقطع فيديو، المنشور على العديد من مواقع ومنصات الصحف الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة أوقفت أردوغان في شارع مغلق، وأبلغوه الانتظار حتى مرور موكب ترامب.

وكان تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع عقب انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين 22 سبتمبر، وذلك نتيجة مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع المدينة.

وللتعامل مع الموقف، بادر ماكرون بالاتصال هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال مبتسماً: "تخيل ماذا؟ أنا عالق الآن في الشارع لأن كل شيء مغلق بسبَبك".

وبعد دقائق قليلة، فُتح الشارع جزئياً أمام المشاة فقط، ما أجبر الرئيس الفرنسي على مواصلة مكالمته مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية.

