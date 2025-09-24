بالفيديو.. عمدة لندن يرد على تصريحات ترامب الصادمة حول الإسلام

قال صادق خان، عمدة لندن، إنه يعيش "مجانًا داخل رأس ترامب" بعد أن أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات صادمة عنه بالأمس. وكان ترامب قد زعم، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لندن تريد "التحول إلى الشريعة الإسلامية".

وقال ترامب: "أوروبا في ورطة خطيرة. لقد تعرضت لغزو من قوة من المهاجرين غير الشرعيين لم يشهدها أحد من قبل. أنظر إلى لندن، حيث يوجد عمدة فظيع، فظيع جدًا، لقد تغيرت المدينة كثيرًا. الآن يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. لكنكم في بلد مختلف، لا يمكنكم فعل ذلك".

وأضاف ترامب: "الهجرة وأفكارهم الانتحارية بشأن الطاقة ستكون نهاية أوروبا الغربية إذا لم يتم التحرك فورًا. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر."

في البداية، قال مكتب عمدة لندن إنهم لن "يمنحوا تصريحات ترامب المروعة والعنصرية شرف الرد". لكن خان عاد ورد على ترامب ساخرًا بأنه يعيش "مجانًا داخل رأس الرئيس الأمريكي".

وقال لموقع "ماي لندن": "لست متأكدًا لماذا، لكن الناس يتساءلون كيف أن هذا العمدة المسلم الذي يقود مدينة ليبرالية، متعددة الثقافات وناجحة ومزدهرة، يبدو وكأنه يعيش بلا مقابل في رأس دونالد ترامب".

London Mayor Sadiq Khan:



I think Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he is Islamophobic.



I seem to be living rent free inside Trump's head.pic.twitter.com/gcTicTPJ01 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2025

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها خان لانتقادات ترامب القاسية. فقد صرح الرئيس الأمريكي مؤخرًا بأنه "لم يرد" حضور خان فعاليات زيارته الرسمية الثانية إلى بريطانيا، وطلب استبعاده.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرته: "لم أكن أريده هناك، طلبت ألا يكون موجودًا. أعتقد أن عمدة لندن خان من أسوأ عمداء العالم، وقد قمنا بمقارنته بعمدة شيكاجو، وأعتقد أنهما في المستوى نفسه".

وتابع: "لقد قام بعمل فظيع. الجريمة في لندن وصلت لمستويات مرتفعة. وفي ملف الهجرة، إنه كارثة. لدي شعور بالفخر تجاه لندن والمملكة المتحدة، فوالدتي وُلدت في اسكتلندا. وعندما أرى عمدة مثل خان يؤدي بهذا السوء، مع تزايد الطعنات وانتشار القذارة، أشعر أن لندن لم تعد كما كانت".