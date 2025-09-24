القسام تعلن قصف تجمعات إسرائيلية شرق مدينة غزة.. "فيديو"

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قصفها أمس الثلاثاء تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في موقع كارني شرق مدينة غزة بقذائف هاون وصواريخ رجوم 114 ملم.

كتائب القسام تنشر مشاهد لتدمير دبابة "ميركفاه" بقذيفة الياسين 105 في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/H9N6sxqsNs — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) September 24, 2025

ونشرت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق استهداف الدبابة الإسرائيلية، وذلك ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 20 فلسطينيا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، استشهاد 36 فلسطينيا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة، إن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل، لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات و"تجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها".