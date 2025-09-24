أردوغان: لقاء ترامب بشأن قطاع غزة كان مثمرًا للغاية والنتائج سارة



وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان مثمرا للغاية.

وانتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووصفتها بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأوقفت تركيا جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، وحثت على اتخاذ إجراءات دولية ضدها ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال أردوغان، إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه مسرور بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد إنهاء حرب غزة، وتحرير كل المحتجزين الإسرائيليين بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية بشأن الحرب على قطاع غزة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر تميم بن حمد.

وأكد ترامب أن الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين بشأن غزة كان رائعا، لافتا إلى إنه سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف: "أعتقد اننا سنصل إلى نهاية سعيدة، نحن نريد مساعدة المحتجزين الإسرائيليين في أسرع وقت، أطلقنا العديد منهم ولكن ما زال هناك 20 محتجزا في غزة وبعض الجثامين أيضا ونحن نريدهم"، وفقا للغد.