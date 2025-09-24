

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلّم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة إكس: "إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمدا بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فورا وفتح تحقيق".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "إن شخصا كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان"، لافتا إلى أن السلّم أعيد تشغيله لاحقا.

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلم كهربائي سرعان ما توقّف.

وحافظ الرئيس والسيدة الأمريكية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.

وسبّبت الحادثة انزعاجا كبيرا لترامب الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

وفي كلمته، قال ترامب "شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سلّم كهربائي سيء وشاشة تلقين سيئة"، مشيرا إلى حادثة تقنية وقعت قبيل خطابه، وفقا لسكاي نيوز.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم المنظمة: "لا تعليق لدينا لأن شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأمريكي يديرها البيت الأبيض".

ولاحقا اشتكى ترامب من هذه الأعطال في منشور على تروث سوشيال.

وأرفقت ليفيت منشورها على إكس بمقتطف من مقالة لصحيفة ذا تايمز تفيد بإشارة موظفين في الأمم المتحدة من باب المزاح إلى احتمال إيقاف السلالم الكهربائية والمصاعد لدى وصول الرئيس الأمريكي.