ترامب: لندن تغيرت كثيرًا لدرجة أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عمدة لندن صادق خان، بسبب إصداره العديد من تصاريح الإقامة للمهاجرين.

وقال ترامب: "أنظر إلى لندن، حيث يوجد عمدةٌ سيئٌ للغاية لقد تغيرت المدينة كثيرًا لدرجة أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنك في بلدٍ مختلف لا يمكنك فعل ذلك".

ومن جانبه، رد المتحدث باسم عمدة لندن صادق خان، على تصريحات ترامب، مشيرًا إلى أنها ادعاءات زوراً.

وأضاف : "لن نُكرّم تعليقات ترامب المروعة والمتعصبة بالرد، لندن أعظم مدينة في العالم، وأكثر أمانًا من المدن الأمريكية الكبرى، ويسعدنا الترحيب بهذا العدد القياسي من المواطنين الأمريكيين الذين ينتقلون إلى هنا".