ترامب يلتقي عددا من القادة العرب والمسلمين في نيويورك

ترامب يلتقي عددا من القادة العرب والمسلمين في نيوي

وكالات

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعا متعدد الأطراف مع عدد من القادة العرب والمسلمين، بما في ذلك مصر وقطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان والأردن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، وصف ترامب اللقاء بأنه "أهم اجتماع له اليوم"، إذ عقد عددا من اللقاءات مع رؤساء أوروبيين اليوم.

وقال ترامب: "هذا أهم اجتماع لي.. لقد عقدت لقاءات مهمة، لا أريد إهانة أي شخص التقيت به".

وأوضح ترامب، أنه عقد 32 اجتماعا اليوم، لكن لقاء القادة العرب والمسلمين هو الأهم من بينهم "لأننا سننهي شيئا لم يكن أن يبدأ على الأرجح (حرب غزة)"

وإلى جانب الرئيس الأمريكي، حضر وزير خارجيته ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، فضلا عن مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.