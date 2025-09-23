وكالات

رد المتحدث باسم عمدة لندن صادق خان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بشأن محاولة عمدة العاصمة البريطانية في تطبيق "الشريعة الإسلامية".

وقال المتحدث خلال تصريحات إعلامية، إن ادعى دونالد ترامب زوراً ن العاصمة البريطانية تتجه نحو "الشريعة الإسلامية" في عهد العمدة، وصفًا التصريحات بالمروعة والمتعصبة.

وأضاف : "لن نُكرّم تعليقات ترامب المروعة والمتعصبة بالرد، لندن أعظم مدينة في العالم، وأكثر أمانًا من المدن الأمريكية الكبرى، ويسعدنا الترحيب بهذا العدد القياسي من المواطنين الأمريكيين الذين ينتقلون إلى هنا".

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال خطابه: "أنظر إلى لندن، حيث يوجد عمدةٌ سيئٌ للغاية. لقد تغيرت المدينة كثيرًا لدرجة أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنك في بلدٍ مختلف لا يمكنك فعل ذلك".

دعا ترامب، قادة الدول الأخرى إلى الاحتفال بالمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة منذ نحو 250 عما، بما في ذلك حرية التعبير والحرية الدينية.

وقال ترامب، إن المسيحية هي "الديانة الأكثر اضطهادا على هذا الكوكب"، وفق ما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأضاف ترامب: "لندافع معا عن حرية الرأي والتعبير، لنحمِ الحريات الدينية بما في ذلك الديانة الأكثر اضطهادا على وجه الأرض اليوم، ألا وهي المسيحية".

ورغم دعوته إلى حرية التعبير، طالب الرئيس الأمريكي قبل أيام، بإلغاء التراخيص التي تتيح لشبكات التلفزيون البث، بسبب تغطيتها السلبية له.