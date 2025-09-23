ترامب ساخرًا من روسيا: لو كانت قوية لكسبت حرب أوكرانيا في أقل من أسبوع

وكالات

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قوة الجيش الروسي، بسبب الوقت الذي استغرقته موسكو في حربها بأوكرانيا.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء: "لقد خاضت روسيا حربًا بلا هدف لمدة ثلاث سنوات ونصف، في حرب كان من المفترض أن تستغرق قوة عسكرية حقيقية أقل من أسبوع لكسبها. هذا لا يُميز روسيا، بل يُظهرها وكأنها (نمر من ورق)".

وكتب ترامب: "بعد أن تعرفتُ على الوضع العسكري والاقتصادي بين أوكرانيا وروسيا وفهمتُه فهمًا كاملًا، وبعد أن رأيتُ المتاعب الاقتصادية التي تُسببها لروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قادرة على القتال واستعادة كامل أراضيها إلى حالتها الأصلية. مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وخاصةً حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُصبح الحدود الأصلية التي انطلقت منها هذه الحرب خيارًا واردًا. لمَ لا؟"

وأوضح الرئيس الأمريكي: "عندما يدرك سكان موسكو، وجميع المدن والبلدات والأحياء الكبرى في جميع أنحاء روسيا، حقيقة ما يجري في هذه الحرب، وحقيقة استحالة حصولهم على البنزين عبر الطوابير الطويلة التي تُشكّل، وجميع الأمور الأخرى التي تحدث في اقتصادهم الحربي، حيث يُنفق معظم أموالهم على محاربة أوكرانيا، التي تتمتع بروح معنوية عالية، والتي تتحسن باستمرار، ستتمكن أوكرانيا من استعادة بلدها كما كان، ومن يدري، ربما تذهب إلى أبعد من ذلك!"

وأكد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين وروسيا في ورطة اقتصادية كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للتحرك. على أي حال، أتمنى لكلا البلدين كل التوفيق. سنواصل توريد الأسلحة إلى الناتو ليفعل بها ما يشاء. بالتوفيق للجميع".