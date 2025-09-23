العاهل الأردني: الحرب بغزة من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة

وكالات

تساءل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن جدوى الكلمات في مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدا أن "الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي".

وشدد العاهل الأردني، على أن الفلسطينيين "يعيشون في دوامة قاسية، ويحرمون من حقوقهم الأساسية مرارا وتكرارا"، لافتا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "أقدم صراع في العالم" يمثل "احتلالا غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة".

وأكد الملك عبد الله، أن الحرب الدائرة في غزة تعد من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة.

وانتقد العاهل الأردني، الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية بشأن إسرائيل الكبرى، معتبرا أنها تهدم أسس السلام وتدفن فكرة قيام الدولة الفلسطينية، فضلا عن انتهاكها المتكرر لسيادة عدة دول في المنطقة.

وأوضح العاهل الأردني، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة بل حق لا جدال فيه، مشددا على أن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا عندما تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب.

وأضاف العاهل الأردني: "العرب مدوا أيديهم منذ نحو ربع قرن عبر مبادرة السلام العربية".