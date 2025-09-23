ترامب: المسيحية هي الديانة الأكثر اضطهادًا في العالم

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة الدول الأخرى إلى الاحتفال بالمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة منذ نحو 250 عما، بما في ذلك حرية التعبير والحرية الدينية.

وقال ترامب، إن المسيحية هي "الديانة الأكثر اضطهادا على هذا الكوكب"، وفق ما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأضاف ترامب: "لندافع معا عن حرية الرأي والتعبير، لنحمِ الحريات الدينية بما في ذلك الديانة الأكثر اضطهادا على وجه الأرض اليوم، ألا وهي المسيحية".

ورغم دعوته إلى حرية التعبير، طالب الرئيس الأمريكي قبل أيام، بإلغاء التراخيص التي تتيح لشبكات التلفزيون البث، بسبب تغطيتها السلبية له.