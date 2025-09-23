إعلان

ترامب: المسيحية هي الديانة الأكثر اضطهادًا في العالم

كتب : مصراوي

08:34 م 23/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة الدول الأخرى إلى الاحتفال بالمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة منذ نحو 250 عما، بما في ذلك حرية التعبير والحرية الدينية.

وقال ترامب، إن المسيحية هي "الديانة الأكثر اضطهادا على هذا الكوكب"، وفق ما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأضاف ترامب: "لندافع معا عن حرية الرأي والتعبير، لنحمِ الحريات الدينية بما في ذلك الديانة الأكثر اضطهادا على وجه الأرض اليوم، ألا وهي المسيحية".

ورغم دعوته إلى حرية التعبير، طالب الرئيس الأمريكي قبل أيام، بإلغاء التراخيص التي تتيح لشبكات التلفزيون البث، بسبب تغطيتها السلبية له.

دونالد ترامب الديانة المسيحية مؤتمر نيويورك الأمم المتحدة

