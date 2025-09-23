إيران ترفض التفاوض المباشر في الملف النووي مع أمريكا

وكالات

أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، رفض بلاده التفاوض المباشر في الملف النووي مع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي بالتصريحات خلال خطاب بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، إن المحادثات مع الولايات المتحدة تمثل "طريقا مسدودا واضحا".

وأضاف: "لقد أعلنت الولايات المتحدة نتيجة المحادثات سلفا. النتيجة هي وقف نتيجة الأنشطة النووية والتخصيب، هذا ليس تفاوضا. إنها إملاءات وتكليف".

وفي وقت سابق، أحيا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، الذكرى الأولى لمقتل الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأكد خامنئي، على أن نصر الله كان "ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس للشيعة أو للبنان وحدهم"، مشيرا إلى أنه "رغم رحيل نصر الله فإن الثروة التي أوجدها لا تزال باقية؛ إذ إن حزب الله باقٍ ولا يستهان به وهو ثروة للبنان ولغيره".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر يوم 27 سبتمبر 2024، إذ ألقت عشرات المقاتلات 83 قنبلة تزن كل واحدة منها طن، على موقع تواجده تحت الأرض.