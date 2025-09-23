الرئيس التركي: يقتل كل ساعة طفل فلسطيني على يد إسرائيل

وكالات

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالأسف لغياب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن جلسة الأمم المتحدة رغم زيادة اعتراف الدول بفلسطين.

وأضاف الرئيس التركي: "أقف على هذه المنصة إلى جانب 86 مليون مواطن تركي وأقف أيضا لأمثل الشعب الفلسطيني الذي تسكت أصواته، رغم أنه يقتل كل ساعة طفل فلسطيني على يد إسرائيل بالتجويع وليس فقط بالأسلحة"، متسائلًا "هل يوجد منطق يبرر هذه الوحشية الإسرائيلية؟".

وتابع الرئيس التركي: "أتحدث بقلب ينزف دما بسبب الأطفال في غزة، يتم بتر أيدي الأطفال هناك دون تخدير، ولم نشهد مثل هذا المستوى من سفك الدماء، والإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن إسرائيل تعمدت قتل الصحفيين في غزة، وإغلاق معابر القطاع تماما، حتى باتت مكانا غير صالح للحياة يتم تدميرها بذريعة حماس، مشددًا أن نتنياهو لا يكترث بالسلام، ولا بتأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وتساءل الرئيس التركي، قائلا "إذا كانت إسرائيل تقوم بما تفعله في غزة بسبب حماس فلماذا إذا تقوم بنفس الأمر في الضفة الغربية التي لا توجد بها الحركة؟".

وذكر الرئيس التركي، بأن "إسرائيل تشن الهجمات على سوريا ولبنان واليمن ومؤخرا بحق وفد في قطر من أجل مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن كل من يصمت عما يجري في غزة هو متواطئ بالإبادة الجماعية.

وطالب الرئيس التركي، بمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية في غزة أمام القانون الدولي، لافتًأ إلى أن الهجمة التي استهدفت دولة قطر تبين أن القيادة الإسرائيلية خرجت عن السيطرة بالكامل.