رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن بالمنطقة

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

طلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته لرئيس الجمهورية، مثمناً الدور المحوري لمصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية مصر كشريك للاتحاد الأوروبي.

ثمن عبد العاطى الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وذلك تنفيذاَ لمحاور الشراكة الاستراتيجية، متناولاً الترتيبات الجارية لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال الفترة المقبلة في بروكسل.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث سلط وزير الخارجية الضوء على الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع والذي وصل إلى حد المجاعة، منوهاً بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

شدد وزير الخارجية، على الدور الهام للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ولوضع حد للجرائم الإسرائيلية ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، منوهاً إلى خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التي تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً على ضرورة إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإعادة الثقة بين كافة الأطراف المعنية.