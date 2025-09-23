ترامب: الاعتراف بفلسطين مكافأة للإرهاب



وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضت عروض السلام، منتقدًا الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، مضيفًا "هناك من يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل احادي وهو ما يمثل مكافأة للإرهاب".



وأضاف ترامب خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، "أنه يجب ألا يتم منح الجوائز لحماس والاستسلام لها ويجب الإفراج عن جميع الأسرى الآن".



وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يجب على الجميع العمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، والتفاوض على السلام وإعادة جميع الأسرى.



وانتقد ترامب، الأمم المتحدة متسائلا عن جدواها، مدّعيا أنه نجح في إنهاء 7 حروب "لا نهاية لها" بفضل توسطه في الاتفاقيات بينما لم تكن الأمم المتحدة موجودة.



وذكر الرئيس الأمريكي، أن من المؤسف أنه اضطر إلى القيام بتلك الوساطات بدلا من الأمم المتحدة، مضيفا "في هذه الحالة.. ما هو هدف الأمم المتحدة؟"



وجدد ترامب، التأكيد على أنه جدير بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن جائزته الحقيقية ستكون "إنقاذ الأرواح عبر إنهاء الحروب في وقت أقرب".



وقبل أن يفتتح الرئيس الأمريكي كلمته، اكتشف أن جهاز "التلقين" لم يكن يعمل، ليؤكد أنه لا يمانع إلقاء خطابه بدونه. وقال ترامب: "مع ذلك سعيد بوجودي هنا معكم.. بهذه الطريقة تتحدثون من القلب، لا يسعني إلا أن أقول إن من يشغّل جهاز التلقين هذا في ورطة كبيرة".