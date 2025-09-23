إعلان

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر قادة العالم: البشرية دخلت عصرا من الاضطرابات المتهوّرة

كتب : مصراوي

05:26 م 23/09/2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، زعماء العالم اليوم الثلاثاء إلى أن يختاروا مستقبلا تسود فيه سيادة القانون على القوة الغاشمة، وتتحد فيه الأمم بدلا من التنافس على المصالح الذاتية.

وقال الأمين العام، إن مؤسسي الأمم المتحدة واجهوا نفس الأسئلة قبل 80 عاما، لكنه أخبر زعماء العالم الحاليين في افتتاح اجتماعهم السنوي في الجمعية العامة أن الاختيار بين السلام أو الحرب، القانون أو الفوضى، التعاون أو الصراع، "أكثر إلحاحا، وأكثر ترابطا، وأكثر قسوة."

وقال في خطابه السنوي عن "حالة العالم":"لقد دخلنا عصرا من الاضطرابات المتهورة والمعاناة الإنسانية المتواصلة".

وأضاف: "إن ركائز السلام والتقدم تنهار تحت وطأة الإفلات من العقاب، وعدم المساواة، واللامبالاة".

وعن أزمة المناخ العالمية، قال جوتيريش، إنه أزمة المناخ تتسارع والبعض يحاول إيقاف مسار الطاقة النظيفة مما يضر بالاقتصاد، رغم أن مصادر الطاقة المتجددة أرخص لكنها تحتاج لمزيد من الاستثمار.

ولفت إلى أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لا يزال ممكنا لكن الفرصة تتضاءل، مضيفًا: "مجموعة العشرين يجب أن تقود مسار الطاقة النظيفة وعلى كل الدول أن تفعل المزيد في هذا المسار".

وأكد أنه يجب تسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية لأنها غير خاضعة للسيطرة بشكل كبير لافتًا إلى أنه يجب خلق حواجز ومعايير للحماية، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يغير التاريخ.

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر قادة العالم: البشرية دخلت عصرا من الاضطرابات المتهوّرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، زعماء العالم اليوم الثلاثاء إلى أن يختاروا مستقبلا تسود فيه سيادة القانون على القوة الغاشمة، وتتحد فيه الأمم بدلا من التنافس على المصالح الذاتية.

وقال الأمين العام، إن مؤسسي الأمم المتحدة واجهوا نفس الأسئلة قبل 80 عاما، لكنه أخبر زعماء العالم الحاليين في افتتاح اجتماعهم السنوي في الجمعية العامة أن الاختيار بين السلام أو الحرب، القانون أو الفوضى، التعاون أو الصراع، "أكثر إلحاحا، وأكثر ترابطا، وأكثر قسوة."

وقال في خطابه السنوي عن "حالة العالم":"لقد دخلنا عصرا من الاضطرابات المتهورة والمعاناة الإنسانية المتواصلة".

وأضاف: "إن ركائز السلام والتقدم تنهار تحت وطأة الإفلات من العقاب، وعدم المساواة، واللامبالاة".

وعن أزمة المناخ العالمية، قال جوتيريش، إنه أزمة المناخ تتسارع والبعض يحاول إيقاف مسار الطاقة النظيفة مما يضر بالاقتصاد، رغم أن مصادر الطاقة المتجددة أرخص لكنها تحتاج لمزيد من الاستثمار.

ولفت إلى أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لا يزال ممكنا لكن الفرصة تتضاءل، مضيفًا: "مجموعة العشرين يجب أن تقود مسار الطاقة النظيفة وعلى كل الدول أن تفعل المزيد في هذا المسار".

وأكد أنه يجب تسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية لأنها غير خاضعة للسيطرة بشكل كبير لافتًا إلى أنه يجب خلق حواجز ومعايير للحماية، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يغير التاريخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة دول العالم مؤتمر نيويورك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد