دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، زعماء العالم اليوم الثلاثاء إلى أن يختاروا مستقبلا تسود فيه سيادة القانون على القوة الغاشمة، وتتحد فيه الأمم بدلا من التنافس على المصالح الذاتية.

وقال الأمين العام، إن مؤسسي الأمم المتحدة واجهوا نفس الأسئلة قبل 80 عاما، لكنه أخبر زعماء العالم الحاليين في افتتاح اجتماعهم السنوي في الجمعية العامة أن الاختيار بين السلام أو الحرب، القانون أو الفوضى، التعاون أو الصراع، "أكثر إلحاحا، وأكثر ترابطا، وأكثر قسوة."

وقال في خطابه السنوي عن "حالة العالم":"لقد دخلنا عصرا من الاضطرابات المتهورة والمعاناة الإنسانية المتواصلة".

وأضاف: "إن ركائز السلام والتقدم تنهار تحت وطأة الإفلات من العقاب، وعدم المساواة، واللامبالاة".

وعن أزمة المناخ العالمية، قال جوتيريش، إنه أزمة المناخ تتسارع والبعض يحاول إيقاف مسار الطاقة النظيفة مما يضر بالاقتصاد، رغم أن مصادر الطاقة المتجددة أرخص لكنها تحتاج لمزيد من الاستثمار.

ولفت إلى أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لا يزال ممكنا لكن الفرصة تتضاءل، مضيفًا: "مجموعة العشرين يجب أن تقود مسار الطاقة النظيفة وعلى كل الدول أن تفعل المزيد في هذا المسار".

وأكد أنه يجب تسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية لأنها غير خاضعة للسيطرة بشكل كبير لافتًا إلى أنه يجب خلق حواجز ومعايير للحماية، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يغير التاريخ.

