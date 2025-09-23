وكالات

ذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيضع عددًا من الشروط على السلطة الفلسطينية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.

وقالت الصحيفة، إن ستارمر سيطالب بوقف الدفع لعائلات الشهداء أو الأسرى الذين نفذوا علميات ضد الاحتلال. كما سيطالب بتغيير المناهج للكتب المدرسية التي تُعتبر "معادية للسامية" وفق وصفها، وإجراء انتخابات جديدة قبل أن تفتح بريطانيا سفارة في الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية أو توقع معاهدات دولية.

وأول أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل رسمي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، اليوم الأحد.

وكتب ستارمر في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "من أجل إحياء الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين".