إعلان

تعديل المناهج وانتخابات جديدة.. شروط بريطانية على السلطة للاعتراف الكامل بفلسطين

كتب : مصراوي

01:30 م 23/09/2025

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيضع عددًا من الشروط على السلطة الفلسطينية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.

وقالت الصحيفة، إن ستارمر سيطالب بوقف الدفع لعائلات الشهداء أو الأسرى الذين نفذوا علميات ضد الاحتلال. كما سيطالب بتغيير المناهج للكتب المدرسية التي تُعتبر "معادية للسامية" وفق وصفها، وإجراء انتخابات جديدة قبل أن تفتح بريطانيا سفارة في الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية أو توقع معاهدات دولية.

وأول أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل رسمي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، اليوم الأحد.

وكتب ستارمر في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "من أجل إحياء الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني شروط بريطانية على السلطة الفلسطينية شروط للاعتراف الكامل بفلسطين الكتب المدرسية المعادية للسامية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد