"أنا عالق بسببك".. ماكرون يعلق بشوارع نيويورك ويتصل بترامب (فيديو)

كتب : مصراوي

12:28 م 23/09/2025

إيمانويل ماكرون

وكالات

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع عقب انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين 22 سبتمبر، وذلك نتيجة مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع المدينة.

وأظهر مقطع فيديو، أن الشرطة الأمريكية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، وأبلغوه بقولهم: "نعتذر سيادة الرئيس، كل الطرق مغلقة الآن"، في إشارة إلى اقتراب الموكب الرئاسي.

وللتعامل مع الموقف، بادر ماكرون بالاتصال هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال مبتسماً: "تخيل ماذا؟ أنا عالق الآن في الشارع لأن كل شيء مغلق بسبَبك".

وبعد دقائق قليلة، فُتح الشارع جزئياً أمام المشاة فقط، ما أجبر الرئيس الفرنسي على مواصلة مكالمته مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية.

إيمانويل ماكرون نيويورك ترامب الأمم المتحدة مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

