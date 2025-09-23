"أنا عالق بسببك".. ماكرون يعلق بشوارع نيويورك ويتصل بترامب (فيديو)

وكالات

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع عقب انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين 22 سبتمبر، وذلك نتيجة مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع المدينة.

وأظهر مقطع فيديو، أن الشرطة الأمريكية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، وأبلغوه بقولهم: "نعتذر سيادة الرئيس، كل الطرق مغلقة الآن"، في إشارة إلى اقتراب الموكب الرئاسي.

شرطة نيويورك تمنع الرئيس الفرنسي من المرور لحين مرور موكب الرئيس الامريكي

فيقوم ماكرون بالاتصال ب ترامب يقول له تخيل انا واقف في انتظار عبور موكبك!! pic.twitter.com/f0z0Gra9dM — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) September 23, 2025

وللتعامل مع الموقف، بادر ماكرون بالاتصال هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال مبتسماً: "تخيل ماذا؟ أنا عالق الآن في الشارع لأن كل شيء مغلق بسبَبك".

وبعد دقائق قليلة، فُتح الشارع جزئياً أمام المشاة فقط، ما أجبر الرئيس الفرنسي على مواصلة مكالمته مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية.