الشرطة تفرق متظاهرين أمام منزل وزير التعليم الإسرائيلي

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة عشرات المتظاهرين من أمام منزل وزير التعليم الإسرائيلي في هود هشارون.

وتظاهر العشرات أمام منزل وزير التعليم يوآف كيش، صباح اليوم، مطالبين بالإفراج عن الأسرى واحتجاجًا على اعتقال 3 محتجين في مظاهرة مماثلة أمام منزل الوزير أمس.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه لا يزال 48 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.