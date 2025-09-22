رئيس البرازيل: لا مبرر لقتل وتشويه أكثر من 50 ألف طفل في غزة

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال كلمته اليوم الاثنين، في مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة،إن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية وأفعال حماس غير مقبولة.

وأكد سيلفا في كلمته، أنه لا مبرر لقتل وتشويه أكثر من 50 ألف طفل في غزة، ولا بد من تصويب الخلل الذي حال دون الحوار وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مضيفًا "أنه لا بد من ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

كما ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة عبر الفيديو خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين، دعا فيها إلى وقف فوري للحرب على فلسطين، مشددًا على رفض محاولات التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عباس: "نطالب بالانسحاب الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الأسرى"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "لن يكون لحركة حماس دور في حكم غزة"، مضيفًا: "يجب على حماس وجميع الفصائل تسليم السلاح إلى السلطة الفلسطينية".

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "نحن نعمل على أجندة إصلاح شاملة لتنفيذها خلال عامين على الأكثر"، لافتًا إلى أن "ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر مدان بشكل كامل".

وشدد عباس على أن "الدولة الفلسطينية التي نطالب بها يجب أن تكون غير مسلحة"، مجددًا المطالبة بـ"وقف الاستيطان الإسرائيلي وسياسات الضم".

كما تعهد الرئيس الفلسطيني: "نلتزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد حرب غزة وخلال عام واحد، مع صياغة دستور مؤقت"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

واختتم عباس كلمته بالتأكيد على أن "نريد دولة فلسطينية ديمقراطية قائمة على القانون".