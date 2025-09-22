وكالات

حددت مصلحة الجمارك الليبية قائمة الأمتعة الشخصية المُعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.

وقالت المصلحة، في بيان، إنه وفقًا لقرار وزير المالية، تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافرين من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك بعد خضوعها للمعاينة وعلى أن تتناسب مع المركز الاجتماعي للشخص ولا تتنافى مع الاعتبارات الدينية والظروف الاجتماعية.

وذكرت أنه يُسمح لغير المقيمين القادمين إلى البلاد بحمل متعلقاتهم الشخصية سواء كانت ملابس جديدة أو مستعملة، إضافة إلى الحُلي والمجوهرات بشرط ألا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار.

وأضاف البيان، كما يُسمح باصطحاب آلة تصوير ثابتة أو فوتوغرافية أو سينمائية مع الأفلام، ونظارة مكبرة، وآلة موسيقية محمولة، وجهاز تسجيل أو عرض مرئي ومسموع، وحاسوب محمول، وعربة أطفال، إلى جانب خيمة مع مستلزماتها، ومعدات رياضية، وأدوات صيد الأسماك، ودراجة هوائية بدون محرك، وذلك بحسب وكالة الأنباء الليبية (لانا).

كما يتضمن الإعفاء، الحاسبات الشخصية المحمولة ولوازمها، وجهاز هاتف محمول، وكراسي المعاقين ذات العجلات، و200 سيجارة أو خمسين سيجارًا أو 520 جرامًا من التبغ أو مجموعة من هذه المنتجات بشرط ألا يزيد الوزن على 250 غرامًا، وزجاجة عطر في حدود 350 جرامًا، والمأكولات والأدوية المسموح باستيرادها متى كانت للاستعمال الخاص.

وأشار البيان إلى أنه عند المغادرة، فإنه يسمح للسياح باصطحاب جميع الأشياء الواردة معهم والهدايا المسموح بتصديرها والتي يشترونها من ليبيا.

أما المقيمون، فيُسمح لهم عند المغادرة بحمل ملابسهم الشخصية، والكاميرات الفوتوغرافية والسينمائية، والنظارات المكبرة، وغير ذلك من الأغراض المخصصة للاستعمال الشخصي، إضافة إلى الحُلي والمجوهرات والمقتنيات الفنية المخصصة للاستخدام الشخصي، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار.

وقالت مصلحة الجمارك، إنه يُسمح للقادمين عند العودة باصطحاب ملابسهم ومقتنياتهم الشخصية وبعض الأغراض الجديدة للاستخدام الفردي، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 500 دينار، إضافة إلى 400 سيجارة أو 25 سيجارًا أو 250 جرامًا من التبغ، وزجاجة عطر لا تزيد عن 350 جرامًا للشخص الواحد.

ووضعت المصلحة سقف لحمل النقد للمسافرين، ودعت جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تتضمن تحديد العملات المحلية والأجنبية والمتعلقات الشخصية عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها.

وحددت الجمارك الليبية، أن الحد المسموح به من النقد المحلي للمسافرين هو 200 دينار ليبي، ويُسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز هذه المبالغ، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص.

وأكدت مصلحة الجمارك الليبية، في ختام بيانها، أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الوطني، مهيبة بجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات، بحسب ما أوردته وكالة "لانا" الليبية.