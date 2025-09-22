بريطانيا: السلام يمر عبر إقامة دولة فلسطينية

وكالات

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن "رسالتنا واضحة السلام الدائم يمر عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية".

وأوضح فالكونر، أن إعلان بلفور جاء فيه أنه لن يتم انتهاك حقوق الفلسطينيين و"هذا لم يُحترم"، مضيفًا "أملنا أن يعطي هذا الاعتراف الزخم والأمل للتقدم نحو السلام".

ورُفِع علم فلسطين فوق مبنى السفارة الفلسطينية في العاصمة البريطانية لندن عقب اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية.