وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

كتب : أسماء البتاكوشي

03:15 م 05/12/2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الذي تعقد فعالياته يومى 6 و7 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف إزاء التطورات في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بجهود تثبيت الاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.

بدر عبد العاطي منتدى الدوحة وزير الخارجية والهجرة

