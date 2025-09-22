وكالات

علق السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، على قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلًا: "بعد قرن من الإنكار الحكومة البريطانية تتخذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين".

ووصف رئيس البعثة الفلسطينية في لندن حسام زملط، خلال كلمة له اليوم الاثنين، الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية بأنه "لحظة تاريخية"، مشيرًا إلى أن الاعتراف البريطاني يتزامن مع ألم وإبادة وتجويع الفلسطينيين.

وأضاف: "نستعد للتحرير وللازدهار ولمستقبل فلسطيني مشرق"، مؤكدًا "فلسطين ستبقى موجودة في قلوب كل شعوب العالم".

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية.