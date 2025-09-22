حماس تعدم 3 فلسطينين بتهمة التخابر مع إسرائيل- فيديو

وكالات

شهدت مدينة غزة مساء الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص اتهمتهم فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"التخابر مع إسرائيل"، في مشهد حضره جمع من الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن قائد منفذي الإعدام توعّد من وصفه بـ"العميل الأكبر" ياسر أبو شباب، بالإضافة إلى رامي حلس وأحمد جندية، بنفس المصير.

"ستركعون تحت بساطير المقــاومة وحكمها"..

خلال إعدام 3 عملاء للاحتلال.. أمن المقــاومة يوجه رسائل للعميل ياسر أبو شباب وعصابات الشاباك الإسرائيلي pic.twitter.com/26MO9aGfWg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2025

وشهدت المنطقة تفاعلًا شعبيًا، إذ هتف السكان الحاضرين بعد تنفيذ الحكم، مرددين: "تحية لكتائب عز الدين". كما ردد الأهالي هتافات داعمة للمقاومة بعد انتهاء العملية.