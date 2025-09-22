إعلان

حماس تعدم 3 فلسطينين بتهمة التخابر مع إسرائيل- فيديو

كتب : مصراوي

01:10 م 22/09/2025

تنفذ حكم الإعدام

وكالات

شهدت مدينة غزة مساء الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص اتهمتهم فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"التخابر مع إسرائيل"، في مشهد حضره جمع من الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن قائد منفذي الإعدام توعّد من وصفه بـ"العميل الأكبر" ياسر أبو شباب، بالإضافة إلى رامي حلس وأحمد جندية، بنفس المصير.

وشهدت المنطقة تفاعلًا شعبيًا، إذ هتف السكان الحاضرين بعد تنفيذ الحكم، مرددين: "تحية لكتائب عز الدين". كما ردد الأهالي هتافات داعمة للمقاومة بعد انتهاء العملية.

