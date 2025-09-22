إعلان

نتنياهو: لا تنازل عن المنطقة العازلة في الجولان ضمن أي اتفاق مع سوريا

11:36 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وكالات

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تتخلى عن المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكداً أنها ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية في أي مفاوضات أمنية مع سوريا.

وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن البحث يجري حول اتفاق أمني محتمل يتضمن نزع سلاح جنوب سوريا وضمان أمن الدروز، لكنه نفى بشكل قاطع وجود استعداد لتقديم تنازلات تتعلق بالأراضي أو بمناطق إضافية.

وأضاف: "إسرائيل ستواصل السيطرة على المنطقة ورعاية الدروز. على سوريا أن تلتزم بنزع السلاح من الجنوب الغربي، بينما نحن نوفر الأمن لحلفائنا"، في إشارة إلى المكون الدرزي في الجولان.

كما هاجم نتنياهو خصومه السياسيين من قوى اليسار، قائلاً إنهم "لم يفعلوا شيئاً لتعزيز الجولان أو الاستعداد للجبهة السابقة هناك"، مشيراً إلى أن إسرائيل بعد انتصارها على حزب الله عززت قبضتها ليس فقط على الهضبة بل على جبل الشيخ أيضًا.

وكان نتنياهو قد أقرّ في وقت سابق بوجود تقدم في المفاوضات مع سوريا، لكنه أوضح أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيداً.

