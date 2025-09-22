عمرو موسى يكشف موقفه من قمة ترامب مع القادة العرب

وكالات

علّق وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على ما تردد بشأن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة قادة عرب إلى البيت الأبيض لمناقشة القضية الفلسطينية، معتبرًا أن مثل هذه المبادرة – إذا صحت – تمثل فرصة ينبغي استغلالها بعقلانية وحكمة.

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر، إن قدرة الرئيس الأمريكي على التأثير كبيرة، مشيرًا إلى أن الاستجابة لدعوة كهذه ستكون "خطوة جيدة" في حال ثبوتها، باعتبارها بابًا للحوار البنّاء بين العرب والولايات المتحدة.

واقترح موسى تفويض مصر والسعودية والأردن لتمثيل الموقف العربي أمام إدارة ترامب، مؤكدًا أن التفويض يجب أن يكون بكلام عقلاني وواضح، يركز على إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين كإطار لإنهاء الصراع.

وحذّر موسى من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يقود إلى تداعيات خطيرة تمس النظام الدولي واحترام القانون الدولي، داعيًا إلى تأكيد أن الحل السياسي وحده هو الضامن لحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

وختم موسى تصريحاته بالتشديد على أن أي لقاء أو مبادرة دولية يجب أن تستهدف نتائج ملموسة على الأرض، مع الإبقاء على القنوات الدبلوماسية مفتوحة، في إطار دعم متوازن يحفظ ثوابت الموقف العربي والحقوق الفلسطينية.