إعلان

مسؤولون أوروبيون يحذرون إسرائيل من "ضم الضفة الغربية"

09:54 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

هل تنتقم إسرائيل بضم الضفة؟

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
حذر مسؤولون أوروبيون إسرائيل من المضي في خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية كرد على إقدام دول غربية إعلانها رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مسؤولين أوروبيين وجهوا رسالة تحذير حادة إلى مسؤولين في إسرائيل، على خلفية بحث الحكومة فرض ما تسميه "فرض السيادة" على أجزاء من الضفة الغربية كرد على القرارات الدولية الأخيرة، وهو ما يعني تعزيز احتلال الضفة المحتلة أصلا وفقا لمواثيق الأمم المتحدة.

ووفق القناة، قال المسؤولون الأوروبيون للمسؤولين الإسرائيليين: إذا كان (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وحكومته يريدون تدمير ما بُني في الشرق الأوسط، فسيتحملون العواقب، دون تفاصيل أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضقة الغربية ضم إسرائيل للضفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء