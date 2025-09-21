بعد الاعتراف بفلسطين.. سياسي بريطاني يطالب بالإقرار بالإبادة في غزة

وكالات

أشاد زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، باعتراف الممكلة المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وكتب كوربين في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الأحد: "أقول أحسنت، لجميع من ناضل بلا كلل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.. إنه حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني".

رغم ذلك، طالب كوربين حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدم الاكتفاء بذلك، والاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة "وأن تضع حداً لتواطؤها في الجرائم ضد الإنسانية، وأن تتوقف عن تسليح إسرائيل".

Well done to all those who have tirelessly campaigned for the recognition of Palestine — an inalienable right of the Palestinian people.



Next, the UK should recognise the genocide in Gaza, end its complicity in crimes against humanity, and stop arming Israel. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 21, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل رسمي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

وكتب ستارمر في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "اليوم، ومن أجل إحياء الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى حل الدولتين مؤكدا أن اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية "ليس جائزة لحماس" كما يدّعي نتنياهو.

وأوضح ستارمر، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل همجي الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأمل في حل الدولتين بدأ يتبخر ويجب إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، حل الدولتين وعدا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بمستقبل أفضل.

حدّثت المملكة المتحدة، اليوم خرائطها بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعلى ضوء ذلك، قامت وزارة الخارجية البريطانية بتغيير عبارة "الأراضي الفلسطينية" المحتلة في خرائطها، إلى "فلسطين".

كذلك، أرفقت الخارجية البريطانية الخرائط المحدثة بتحذيرات من السفر إلى مناطق في فلسطين وإسرائيل.