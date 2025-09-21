إعلان

بعد الاعتراف بفلسطين.. سياسي بريطاني يطالب بالإقرار بالإبادة في غزة

08:48 م الأحد 21 سبتمبر 2025

زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أشاد زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، باعتراف الممكلة المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وكتب كوربين في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الأحد: "أقول أحسنت، لجميع من ناضل بلا كلل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.. إنه حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني".

رغم ذلك، طالب كوربين حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدم الاكتفاء بذلك، والاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة "وأن تضع حداً لتواطؤها في الجرائم ضد الإنسانية، وأن تتوقف عن تسليح إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل رسمي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

وكتب ستارمر في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "اليوم، ومن أجل إحياء الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى حل الدولتين مؤكدا أن اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية "ليس جائزة لحماس" كما يدّعي نتنياهو.

وأوضح ستارمر، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل همجي الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأمل في حل الدولتين بدأ يتبخر ويجب إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، حل الدولتين وعدا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بمستقبل أفضل.

حدّثت المملكة المتحدة، اليوم خرائطها بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعلى ضوء ذلك، قامت وزارة الخارجية البريطانية بتغيير عبارة "الأراضي الفلسطينية" المحتلة في خرائطها، إلى "فلسطين".

كذلك، أرفقت الخارجية البريطانية الخرائط المحدثة بتحذيرات من السفر إلى مناطق في فلسطين وإسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيريمي كوربين اعتراف الممكلة المتحدة بالدولة الفلسطينية رئيس الوزراء البريطاني إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة حماس نتنياهو فلسطين وإسرائيل الاعتراف بفلسطين مؤتمر نيويورك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
البث العبرية: نتنياهو يطرح على ترامب ملف فرض السيادة الإسرائيلية بـ"غور الأردن"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة