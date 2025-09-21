لابيد عن الاعتراف بفلسطين: حكومة نتنياهو التي جلبت علينا الكارثة

وكالات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، حكومة بنيامين نتنياهو بأنه السبب الرئيس وراء اعتراف اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطينية.

ووصف لابيد، خلال تصريحات إعلامية الأحد، اعتراف الدول الثلاثة بدولة فلسطين واعتزام 7 دول أخرى للاعتراف خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا الاثنين، بأنها كارثة سياسية ومكافأة "للإرهاب".

وقال زعيم المعارضة، إن "حكومة نتنياهو التي جلبت علينا الكارثة الأمنية الرهيبة في تاريخنا تجلب علينا الآن أسوأ أزمة سياسية على الإطلاق".

بدوره، اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطينية هو إعلان لا معنى له تفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل، مطالبا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من جماعة الإخوان المسلمين التابعة لها في المملكة المتحدة.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية، إلى أن قادة حماس يقرون علينا أن الاعتراف بدولة فلسطينية نتيجة مباشرة وثمرة لهجوم السابع من أكتوبر.

وأعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية بدءًا من اليوم الأحد.