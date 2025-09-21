إعلان

الشرطة الإسرائيلية تفرج عن النائبة السابقة في الكنيست حنين زعبي

02:53 م الأحد 21 سبتمبر 2025

النائبة السابقة في الكنيست حنين زعبي

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه تم الإفراج عن عضو الكنيست السابقة حنين زعبي بعد استجوابها، مشيرة إلى أنه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضدها.

وصباح اليوم الأحد، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية القيادية والنائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، من منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل.

وقالت الشرطة إنها قامت باعتقال زعبي بتهمة "التحريض على الإرهاب، إذ تم احتجازها في محطة شرطة طبريا، وفقا لما ذكرته "معا" الفلسطينية.

الشرطة الإسرائيلية حنين زعبي الكنيست الاسرائيلي الإرهاب
