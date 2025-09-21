وكالات

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستنهي حماية الترحيل للمهاجرين السوريين، وذلك في إطار جهود واسعة النطاق يبذلها الرئيس دونالد ترامب لحرمان المهاجرين من الوضع القانوني.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، في بيان الجمعة: "لم تعد الظروف في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم. لقد كانت سوريا بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين من الزمن، ويتعارض السماح للسوريين بالبقاء في بلدنا مع مصلحتنا الوطنية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء في البيان أن المواطنين السوريين المقيمين حاليًا في الولايات المتحدة لديهم 60 يومًا لمغادرة البلاد طواعية والعودة إلى ديارهم.

وأضافت أن أي مواطن سوري يتم قبوله في ظل وضع الحماية المؤقتة ويظل في الولايات المتحدة بعد تلك الفترة قد يكون عرضة للاعتقال والترحيل.

بحسب "رويترز"، فإن القرار الجديد سيؤدي لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة، ما يعرّض أكثر من 6 آلاف سوري حصلوا على هذا الوضع القانوني منذ عام 2012 لفقدانه، وذلك وفق ما ورد في إشعار نُشر بالسجل الفيدرالي يوم الجمعة.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إنهاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض الذين عاشوا وعملوا في البلاد بشكل قانوني لعقود من الزمن.

وقالت الإدارة الأمريكية، إن حماية الترحيل استُخدمت بشكل مفرط في الماضي، وأن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون هذه الحماية.

بينما، قال الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين، إن المسجلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يُجبرون على العودة إلى ظروف خطيرة، وإن أصحاب العمل الأمريكيين يعتمدون على عملهم، بحسب "رويترز".