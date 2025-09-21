إعلان

طالبان: أوضحنا لأمريكا أن استقلال أفغانستان هو أولويتنا

01:50 م الأحد 21 سبتمبر 2025

حركة طالبان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فطرة، الأحد، إن كابول أوضحت بانتظام للولايات المتحدة في جميع المفاوضات الثنائية بأن استقلال أفغانستان وسلامة أراضيها هما من أولوياتها.

وأشار فطرة، إلى أن واشنطن تعهدت بعدم استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأفغانستان وعليها الالتزام بتعهداتها، موضحا أن أفغانستان تسعى إلى علاقات بناءة مع جميع الدول على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح خلال زيارته إلى المملكة المتحدة مسألة استعادة السيطرة على قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان. وتوعّد في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، بأن "أمورا سيئة سوف تحدث" إذا لم تسلم طالبان القاعدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة طالبان أمريكا استقلال أفغانستان الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة