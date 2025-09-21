طالبان: أوضحنا لأمريكا أن استقلال أفغانستان هو أولويتنا

وكالات

قال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فطرة، الأحد، إن كابول أوضحت بانتظام للولايات المتحدة في جميع المفاوضات الثنائية بأن استقلال أفغانستان وسلامة أراضيها هما من أولوياتها.

وأشار فطرة، إلى أن واشنطن تعهدت بعدم استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأفغانستان وعليها الالتزام بتعهداتها، موضحا أن أفغانستان تسعى إلى علاقات بناءة مع جميع الدول على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح خلال زيارته إلى المملكة المتحدة مسألة استعادة السيطرة على قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان. وتوعّد في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، بأن "أمورا سيئة سوف تحدث" إذا لم تسلم طالبان القاعدة.