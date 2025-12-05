إعلان

ارتفاع حصيلة الكوارث الطبيعية في سريلانكا إلى 607 قتلى

الكوارث الطبيعية في سريلانكا أرشيفية

(د ب أ)

قالت السلطات في سريلانكا اليوم الجمعة، إن حصيلة الانهيارات الأرضية والفيضانات المدمرة في البلاد ارتفعت إلى 607 قتلى، من 486 سابقًا، بينما لا يزال 214 شخصًا في عداد المفقودين حتى اليوم.

وقال مركز إدارة الكوارث إن التعديل في الحصيلة جاء بعد التأكد من أن الأشخاص الذين أُبلغ سابقًا عن فقدانهم ، تبين أنهم لقوا حتفهم في الكارثة بالفعل.

وكان المركز قد ذكر في وقت سابق، أن 341 شخصًا في عداد المفقودين.

وبلغ عدد المتضررين ما يصل إلى 1.8 مليون شخص، مع تعرض أكثر من 5000 منزل للدمار بشكل كلي أو جزئي.

كما دُمرت آلاف الأفدنة من أراضي الأرز ومحاصيل أخرى.

وجاءت هذه الكارثة بينما تتعافى البلاد من أزمة اقتصادية تعرضت لها في عام 2022 أجبرتها على إعلان الإفلاس واللجوء إلى المساعدات الدولية للتعافي.

