إعلان

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في بلدة الخضر ويقتحم مخيم الجلزون.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

05:37 م 05/12/2025

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في بلدة الخضر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة حاجزًا عسكريًا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفق ما أفادت به وكالة وفا.

ومنعت قوات الاحتلال مرور المركبات بعد إخضاعها للتفتيش، ما تسبب في إعاقة وصول المواطنين إلى منازلهم وتعطيل حركة تنقلهم في المنطقة.

وأفادت قناة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأكدت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقوا الرصاص على فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت معهم، خلال اقتحام مخيم الجلزون.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وانتشرت في حاراته وأزقته، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، أسفر عن إصابة شابين أحدهما يبلغ من العمر (45 عاما) بالرصاص الحي في اليد، والآخر بالشظايا في القدم.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية توترًا متصاعدًا في ظل استمرار اقتحامات قوات عسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال ينصب حاجز عسكري ببلدة الخضر الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون قوات الاحتلال الإسرائيلي مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر