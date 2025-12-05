الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في بلدة الخضر ويقتحم مخيم الجلزون.. فيديو

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في بلدة الخضر

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة حاجزًا عسكريًا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفق ما أفادت به وكالة وفا.

ومنعت قوات الاحتلال مرور المركبات بعد إخضاعها للتفتيش، ما تسبب في إعاقة وصول المواطنين إلى منازلهم وتعطيل حركة تنقلهم في المنطقة.

جانب من اقتحام الاحتلال لبلدة برطعة شمال غرب جنين وتنفيذ حملة اعتقالات. pic.twitter.com/topnb0g1J1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 5, 2025

وأفادت قناة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأكدت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقوا الرصاص على فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت معهم، خلال اقتحام مخيم الجلزون.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وانتشرت في حاراته وأزقته، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، أسفر عن إصابة شابين أحدهما يبلغ من العمر (45 عاما) بالرصاص الحي في اليد، والآخر بالشظايا في القدم.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية توترًا متصاعدًا في ظل استمرار اقتحامات قوات عسكرية.