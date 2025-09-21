بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة على الفور

وكالات

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي: "عندما نتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطينية فذلك لأننا نريد الحفاظ على حل الدولتين"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عنه.

وأوضح لامي، أن أي قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة على الفور بل يجب أن يكون ذلك جزءا من عملية للسلام.

وذكر لامي، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيتخذ قرارًا في وقت لاحق اليوم بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتعتزم بريطانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياستها.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هذه الخطوة ستساهم في "عملية سلام سلمية، في لحظة أقصى تأثيرا لحل الدولتين".

وتُعد موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التحرك الأكبر منذ عقود بينما تزداد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، فضلا عن الأزمة الإنسانية والمجاعة التي سببها الحصار.