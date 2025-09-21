الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى إلى 10 جنود

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجنود المصابين إلى 10 من لواء كفير إثر انقلاب مركبة عسكرية كانوا بداخلها خلال عمليات في شمال قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أفاد موقع "واينت" العبري، بأن 8 جنود من لواء "الكفير" أُصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة في انقلاب سيارة هامر عسكرية على مشارف مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن قوات الفرقة 98 تعمق عملياتها في مدينة غزة، حيث عملت خلال الأيام الأخيرة على تطويق المدينة، وفقا لروسيا اليوم.