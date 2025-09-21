إعلان

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى إلى 10 جنود

11:13 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجنود المصابين إلى 10 من لواء كفير إثر انقلاب مركبة عسكرية كانوا بداخلها خلال عمليات في شمال قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أفاد موقع "واينت" العبري، بأن 8 جنود من لواء "الكفير" أُصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة في انقلاب سيارة هامر عسكرية على مشارف مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن قوات الفرقة 98 تعمق عملياتها في مدينة غزة، حيث عملت خلال الأيام الأخيرة على تطويق المدينة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال انقلاب مركبة عسكرية قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة