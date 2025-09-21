آليات الاحتلال تطلق نيرانها في محيط جسر وادي غزة وسط قطاع غزة



وكالات

أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، نيرانها في محيط جسر وادي غزة وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة وكامل القطاع مدمرا بعض الأنفاق والمباني الملغومة.

وجاء الهجوم قبل يومين من إعلان متوقع من 10 دول، من بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا، اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة قبيل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي حملة مكثفة تستهدف هدم المباني الشاهقة بمدينة غزة إلى جانب هجومه البري.

وقصفت القوات الإسرائيلية التي تسيطر على الضواحي الشرقية لمدينة غزة في الأيام القليلة الماضية حيي الشيخ رضوان وتل الهوى اللذين من المقرر أن تتمركز فيهما قبل التقدم صوب الأجزاء الوسطى والغربية من المدينة التي يلوذ بها معظم السكان.